Gouvernance du secteur extractif : renforcement de capacités des conseils de la jeunesse du Nord (vidéo)

À l’initiative du forum civil de Saint-Louis, les élus des Conseils de la Jeunesse de Saint-Louis et Matam ont été conviés à une session de capacitation sur la Gouvernance du secteur extractif. Cette activité qui se déroule du 10 au 4 juin 2023, est mise en œuvre dans le cadre du Programme pour la Transparence et la Redevabilité dans le Secteur Extractif au Sénégal, soutenu par l’USAID. Au fil de sa mise en œuvre des techniciens de la communication, des associations de femmes et des élus locaux sont formés sur la maîtrise des fonds et les revenus, les contrats miniers et d’hydrocarbures, les engagements sociaux et environnementaux.