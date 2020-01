Gouvernement : remaniement en vue ...

C’est Libération qui en décline les contours dans sa livraison dr ce matin. Macky Sall va secouer le cocotier et procéder à un réaménagement imminent du gouvernement, note le journal.



Un important chamboulement est annoncé dans l’architecture gouvernementale et dernières nominations d’anciens membres de Macky 1 prouve cette nouvelle option du chef de l’Etat. Macky Sall ne semble pas trouver la meilleure posture pour dérouler son second mandat.