Grâce au GTA de Saint-Louis : le Sénégal rejoint le Forum des pays exportateurs de gaz

Le Sénégal rejoint cette année le club des puissances gazières, grâce notamment au projet Grande Tortue Ahmeyim (GTA). Il a déjà obtenu un statut d’observateur au sein de « l’OPEP du gaz », avant de devenir membre à part entière.



Le Sénégal est devenu officiellement membre du Forum des pays exportateurs de gaz (Gas Exporting Countries Forum/GECF), une organisation intergouvernementale visant à défendre les intérêts des principaux pays exportateurs de gaz naturel, a annoncé le ministère sénégalais du Pétrole dans un communiqué.



« Le Sénégal franchit une nouvelle étape vers une exploitation responsable de ses ressources naturelles au profit des populations », a souligné le ministère.



L’intégration du Sénégal porte à 20 le nombre des États membres de ce forum fondé en 2001, dont 12 pays membres - Algérie, Libye, Nigeria, Égypte, Russie, Qatar, Russie - et huit pays membres observateurs au nombre desquels on trouve l'Angola,le Mozambique, l'Irak, la Mauritanie, la Norvège et d'autres pays.



Selon ce club, ses membres représentent 70 % des réserves mondiales prouvées de gaz et 51 % des exportations mondiales de gaz naturel liquéfié (GNL).



L’adhésion de Dakar au statut de membre d’observateur de ce forum encore appelé « l’OPEP du gaz» a été actée lors du 7e sommet de l’organisation organisé à Alger du 29 février au 2 mars 2024.



Créé en 2001, le GECF vise à permettre aux pays membres d’anticiper de façon collective les évolutions du marché du gaz naturel et de développer l’exploitation de leurs ressources dans les meilleures conditions, notamment économiques et environnementales.



Contrairement à l’OPEP, le Forum ne se présente pas comme un cartel de producteurs et ne fixe pas des quotas de production à ses membres.



Le Sénégal devrait rejoindre cette année le club des puissances gazières mondiales, grâce notamment à l’entrée en production du projet Grande Tortue Ahmeyim (GTA). Ce gisement découvert à 60 kilomètres des côtes sénégalo-mauritaniennes recèle plus de 900 milliards de mètres cubes de gaz.