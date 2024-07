Grand Tortue Ahmeyim : Dakar et Nouakchott attendent une production de 2,3 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an

Le ministre du Pétrole, des Mines et de l’Énergie, Porte-parole du Gouvernement, Nani Ould Chrougha a annoncé l’achèvement des composantes du projet Ahmeyim. C’est ainsi qu’il a déclaré que le taux de réalisation du projet a atteint 95%, soulignant que « nous nous approchons progressivement et régulièrement de la première expédition de gaz et nous attendons plus que jamais cet événement. »



Cette déclaration fait suite à une visite conjointe effectuée mercredi matin avec son homologue, le ministre sénégalais de l’énergie, du pétrole et des mines, Birame Souleye Diop, au navire FPSO du projet Grand Tortue Ahmeyim GTA, situé dans l’océan Atlantique à 40 kilomètres au large des côtes.



Le ministre a ajouté que la Mauritanie et le Sénégal travaillent ensemble avec tous les partenaires pour atteindre l’objectif du projet de produire 2,3 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par an pendant plus de 20 ans.



Cette visite de terrain s’inscrit dans le cadre du suivi du programme de développement du champ Grand Tortue Ahmeyim, qui est un champ gazier conjoint entre la Mauritanie et la République du Sénégal, développé en partenariat avec les sociétés britannique BP et américaine Cosmos Energy.



La principale fonction du FPSO est de purifier le gaz, d’en retirer l’eau, le pétrole et les impuretés, et de le stocker avant qu’il ne soit acheminé par gazoduc sous la mer jusqu’à la plate-forme de liquéfaction FLNG située à 10 kilomètres au large.



L’arrivée du FPSO à son emplacement définitif constitue une étape importante dans le développement du projet gazier GTA, puisqu’il s’agit du quatrième et dernier maillon nécessaire pour compléter les installations de production de la première phase du projet.



Le FPSO fonctionnera à sa capacité de 8 unités pour traiter et produire 500 millions de pieds- cubes standard de gaz par jour.



Le ministre était accompagné d’une délégation sectorielle composée du secrétaire général du ministère, du conseiller chargé des hydrocarbures bruts, du directeur général du pétrole et de l’hydrogène à faible teneur en carbone, du directeur général de la Société mauritanienne des hydrocarbures (SMH) et des équipes techniques supervisant le projet de bp et de ses sociétés d’exploitation, en plus des équipes techniques supervisant le projet.





AMI