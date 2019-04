Grand Yoff : un bar appartenant à un Imam découvert… « On a été abasourdi »

« On a été abasourdi, au quartier Arafat de Grand Yoff de trouver un bar appartenant à un imam. C’est scandaleux. Il ne peut pas tympaniser les gens avec des prêches et s’adonner à la commercialisation de boissons alcoolisées, prohibées par l’islam« , s’indigne Mame Makhtar Gueye, vice-président de l’ONG.



« On lui a dit qu’il n’a pas le droit de ternir l’image de notre religion. Par discrétion, nous lui avons donné un délai, jusqu’à la fin du mois de mai, pour qu’il ferme son bar. S’il ne le fait pas, nous allons le dénoncer publiquement, quitte à faire une marche pour demander sa destitution par l’association des imams et ouléma du Sénégal« , prévient M. Gueye.



SENENEWS