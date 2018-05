Grand forum de la Jeunesse : l’État salue l'engagement du CRJ de Saint-Louis (vidéo)

« L’Etat a pour rôle d’aménager les conditions nécessaires pour le bien-être des populations. L’année 2018 a été décrétée année sociale par le président de la République et les actes posés montrent que les autorités sont en train de matérialiser cette volonté », a-t-il dit devant une mobilisation de structures de jeunesse de la région.



Le Gouverneur DIOP a par ailleurs évoqué la mise en orbite de la Délégation pour l'entrepreneuriat rapide (DER) dont la première caravane nationale a été lancée à Saint-Louis. « C’est pour mieux prendre en compte les préoccupations des femmes et jeunes, surtout dans le domaine de l’emploi », a-t-il noté.



L’engagement du CRJ à servir de cadre de promotion, d’assistance et d’appui à la jeunesse a été magnifié par le président du Conseil National Khadim DIOP, venu prendre part au forum. Un dynamisme porté par Fara NDIAYE et son équipe qui, malgré la petitesse des moyens, font preuve d’engagement et d’abnégation.





La représentante de la Fondation Konrad Adenauer, partenaire du forum, a réitéré la détermination de cette organisation non gouvernementale à soutenir les actions du Conseil. Mme BOCANDE note que cette collaboration vise à faciliter l’accès au travail ainsi qu’à promouvoir leur essor économique.



>>> Suivez les impressions des parties prenantes …