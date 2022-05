Grand retour pour le rallye Toulouse-Saint Louis

Après deux années d’absence, le Rallye Toulouse-Saint Louis revient le 17 septembre pour sa 38ème édition mais un autre rallye est prévu dès le mois de mai. La Fondation Antoine de Saint-Exupéry voit double en cette année 2022 avec la mise en place de deux rallyes. Après les deux annulations en raison du Covid du Toulouse-Saint Louis, les aviateurs héritiers d’Antoine de Saint-Exupéry pourront surplomber les airs comme au bon vieux temps.



Le retour du Rallye Toulouse Saint-Louis



Le rallye Toulouse Saint-Louis qui se termine au Sénégal aura lieu du 17 au 30 septembre prochain. Il revient ainsi pour une 38ème édition. Il est considéré comme le plus long rallye aérien du monde.



Grande première du rallye Toulouse-Tarfaya/Cap Juby



Le jeudi 26 mai au matin, 16 équipages prendront leur envol de l’aérodrome de Toulouse-Lasbordes. Ce rallye soutenu par la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse sera placé sous le thème du Petit Prince. Les pilotes suivront donc les traces du Petit Prince et de son auteur, dans un parcours en 10 étapes traversant l’Espagne et le Maroc. Ils seront 32 pour cette première édition de ce rallye.



Avec Lopinion.com