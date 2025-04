Grave accident entre Saint-Louis et Louga : un mort et 16 blessés

Un accident d’une rare violence s’est produit dans la soirée du jeudi 24 avril 2025, aux alentours de 21 heures, sur la Route nationale n°2, à hauteur du village de Ndièye, dans la commune de Sakal (département de Louga).



Un véhicule de transport en commun, couramment appelé « Chékhou Chérifou », en provenance de Dakar et à destination de Saint-Louis, a quitté la chaussée avant de percuter violemment un arbre en bordure de route.



Sous la force de l’impact, un passager a perdu la vie sur le coup. Seize autres personnes ont été blessées, certaines grièvement, renseigne un correspondant du Soleil.



Au moment de la rédaction de ces lignes, les secours de la 52e Compagnie d’incendie et de secours de Louga sont toujours sur place pour évacuer les blessés vers les structures sanitaires les plus proches.



De leur côté, les gendarmes de la brigade de Ngueune Sarr ont entamé les premières constatations afin de déterminer les causes exactes de ce nouvel accident tragique sur cette portion particulièrement accidentogène de la RN2.



