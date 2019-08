Grève des boulangers : Vers 72H sans pain au Sénégal

Le mutisme des autorités sénégalaise sur les problèmes liés à la production et la distribution du pain au Sénégal écœure le regroupement des boulangers du Sénégal. Modou Gueye, membre du regroupement a annoncé ce matin sur RFM que, la gréve grève de 72 heures qui commence demain pour fustiger le manque de réaction des autorités par rapport à leurs doléances dont l’application de la vérité pour l’augmentation du prix du pain, est maintenue.



« On a reçu ni de coup de fil ni de courrier de la part des autorités et les boulangers, ne pouvant plus travailler ont décidé de maintenir l’arrêt de production pendant 72 heures, c’est-à-dire de mardi à jeudi. Nos revendications, c’est l’application de la vérité des prix. On ne peut pas produire à 25 et vendre à 20 FCFA et l’Etat le sait très bien », a déclaré le président Modou Gueye, sur la Rfm.



