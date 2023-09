Grippe aviaire en Afrique du Sud : 5 millions de poules ont été abattues

La grippe aviaire menace l'industrie sud-africaine de la volaille, et on estime en conséquence que les prix du poulet et des oeufs devraient grimper, a indiqué Izaak Breitenbach, directeur général de cette association. Les provinces de Gauteng, de Limpopo, de Mpumalanga et d'Etat Libre sont les provinces les plus touchées, selon M. Breitenbach.



L'Afrique du Sud a enregistré ses premiers cas de grippe aviaire dans des élevages commerciaux en avril dans la province du Cap-Occidental, selon cette association. "Nous observons déjà une pénurie d'oeufs", a déclaré M. Breitenbach, ajoutant que l'industrie locale importerait 10 millions d'oeufs prochainement pour répondre à la demande croissante.