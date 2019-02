Guédiawaye : Macky Sall promet la construction d'un pôle de recherche et d'innovation dénommé Ucad 4

Comme hier à Pikine, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar a tenu un grand meeting à Guediawaye, dans le cadre de sa campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 24 février 2019. Le terrain du "Marché jeudi" a refusé du monde venu des quatre coins du département de Guediawaye. Comme partout où il est passé, Macky Sall a d'abord chanté son bilan, qui se suffit à lui-même selon lui, pour lui accorder un second mandat.



Affichant une mine confiante, Macky Sall a abordé la question de la sécurité dans ledit département. Selon le candidat sortant, des mesures drastiques ont été prises pour renforcer la sécurité à Guediawaye." Nous allons bientôt demarrer de nouveaux commissariats pour renforcer la sécurité dans Guediawaye", a fait savoir Macky Sall, avant d'ajouter toujours dans le cadre de la sécurité que, "Guediawaye a un reseau d'électrification de l'éclairage public pour 2 milliards et demi également, pour assurer la sécurité".



Poir ce qui est de la question des cimetières musulmans et chrétien, une nécessité pour le département, Macky Sall informe que 8 hectares ont été aménagés pour les cimetières musulmans et 4 pour les chrétiens dont les murs sont en train d'être réalisés.



Sur le plan de l'éducation, le candidat à sa propre succession, promet que pour l'avenir de Guédiawaye, un grand centre de formation professionnelle sera construit. Comme tous les départements, selon Macky Sall, Guediawaye aura également son Espace numérique ouvert (Eno). "Je vais implanter aussi un autre pôle de l'université Cheikh Anta Diop qui sera dénommé Ucad4. Il sera un pôle de recherche et d'innovation ici à Guediawaye", renseigne le candidat à la présidentielle du 24 février.



Toujours dans le cadre d'éducation, Macky Sall indique que le lycée Seydina Limamoulaye à formé des génération de cadres parmi lesquels certains sont dans son gouvernement. A l'en croire, il avance: "nous sommes en train de moderniser ce lycée d'excellence pour qu'il soit dans les meilleurs conditions".



