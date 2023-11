Guerre Israël – Gaza : Bahreïn suspend ses liens commerciaux avec Israël et rappelle ses ambassadeurs

La chambre basse du Parlement de Bahreïn a annoncé jeudi la suspension des liens économiques avec Israël et le rappel des ambassadeurs en raison de la guerre entre Israël et le Hamas, bien que le gouvernement n’ait pas encore confirmé cette décision.



Le ministère des Affaires étrangères israélien a dit ne pas avoir été informé d’une quelconque décision de la part de Bahreïn. Si cette décision est confirmée, il s’agirait de la première mesure du genre prise par l’un des alliés arabes d’Israël dans le Golfe. "Les relations économiques avec Israël ont également été interrompues", ajoute le communiqué du Conseil des représentants, qui est la chambre basse du Parlement de Bahreïn et ne dispose pas de pouvoirs exécutifs.



Cette décision s’inscrit "en soutien à la cause palestinienne et aux droits légitimes du peuple palestinien frère", précise le communiqué sur le site du Conseil. Le premier vice-président du Parlement, Abdelnabi Salmane, a confirmé la décision à l’AFP, ajoutant que "le conflit en cours à Gaza ne peut tolérer le silence".



Des relations stables



Bahreïn et Israël ont établi des relations diplomatiques en 2020 dans le cadre des accords d’Abraham négociés par les États-Unis. Dans le cadre de ces accords, Israël a également établi des liens avec les Émirats arabes unis et le Maroc. "Nous tenons à préciser que le gouvernement de Bahreïn et le gouvernement d’Israël n’ont pas annoncé de décision concernant le rappel des ambassadeurs de ces pays", a déclaré le ministère des Affaires étrangères d’Israël. "Les relations entre Israël et Bahreïn sont stables", a-t-il ajouté.