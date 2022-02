Guerre en Ukraine : Helena, visage des premiers bombardements

"Helena, une professeur de 53 ans, pleure dans ce qu’il reste de son appartement situé dans la ville de Tchouhouiv, au sud de Kharkiv. Elle a été blessée par des éclats de verre (...)", écrit sur son compte Instagram Justin Yau, photoreporter présent, jeudi 24 février, dans cette localité ukrainienne après le déclenchement des opérations militaires russes.



Le cliché de ce photographe indépendant, qui travaille pour différents médias par l’intermédiaire de l’agence Sipa USA, a été sélectionné pour illustrer la violence depuis le début de l'invasion en Ukraine, alors que les autorités russes affirment viser des objectifs militaires. Le quotidien belge De Standaard la publie ainsi sous le titre "Guerre en Europe".



Le photographe Wolfgang Schwan se trouvait lui aussi sur les lieux et a saisi la même scène. Ses clichés, distribués par Anadolu Agency, se retrouvent en une de nombreux journaux, tout comme celle d’un homme éploré devant un cadavre. Sur son site Internet, Wolfgang Schwan précise être installé à Philadelphie et travailler pour de nombreux médias américains et européens.



C'est au Royaume-Uni que les images de ces deux photographes ont été les plus réutilisées, illustrant les unes des quotidiens de The Times, The Guardian, The Independent ou The Scotsman. Le tabloïd The Sun a également fait ce choix, avec une vignette de "Poutine le meurtrier" et le titre choc : "Son sang sur ses mains."



France24