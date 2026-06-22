Guet Ardo : le Khalife Mouhamadou Aïssata Ba rappelé à Dieu

Le Khalife de Guet Ardo, dans le département de Louga, Mouhamadou Aïssata Ba, s'est éteint ce lundi 22 juin à l'âge de 95 ans, dans sa résidence. Sa disparition a plongé les populations de Guet Ardo et des localités environnantes dans l'émoi et la consternation.





Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réagi avec émotion à l'annonce du décès du guide religieux. «J'ai appris avec émotion le rappel à Dieu du Khalife de Guet Ardo, Mouhamadou Aïssata Ba », a écrit le chef de l'État dans un message publié sur ses réseaux sociaux, avant d'adresser « ses condoléances les plus sincères à la communauté khadre, aux populations de Guet Ardo ainsi qu'à toute la Oummah islamique ».





« Le Sénégal salue la mémoire d'un guide religieux qui a consacré une longue vie au service de la foi. Que Dieu l'accueille en Sa miséricorde et lui ouvre les portes du Paradis », a ajouté le président Faye, rendant hommage à celui qui aura marqué la vie religieuse de sa communauté pendant de nombreuses décennies.





MS/NDARINFO.COM

