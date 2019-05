Guet-Ndar : Plusieurs mosquées annoncent le début du Ramadan, lundi

Le ramadan débute demain dans une partie de la Communauté musulmane à Guet-Ndar après l’annonce de l’apparition de la lune, faite par plusieurs pêcheurs.



Ces derniers ont saisi des imams du quartier pour leur faire part de la nouvelle. La grande mosquée de l’hydrobase et d’autres lieux de prière ont d’ailleurs entamé les Nafila. Joint au téléphone, l'Imam de la mosquée d'Adramé DIOP confirme l'information.



La mosquée Abass SALL de Corniche débute également le ramadan, selon une annonce faite par l’Imam Abdallah SALL. Le marabout s’appuie sur le fait que le Sénégal doit rejoindre les pays avec qui il partage les mêmes fuseaux horaires et qui ont aperçu la lune.



La partie la plus importante de la communauté suit les consignes de la Commission nationale d’observation du croissant lunaire le jeûne qui débute le mois sacré, mardi.



NDARINFO.COM