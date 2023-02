Guet-Ndar : Vive crainte après la disparition d'une pirogue

Une embarcation avec 7 personnes à bord, partie en compagne de pêche vers "Gopp", est introuvable depuis une dizaine de jours. Six jours après son départ, leurs proches ont commencé à s'inquiéter. Car, d'habitude, la campagne pour cette pirogue ne devrait durer qu'au plus 5 jours.



Des missions ont été lancées à leurs recherches sans résultats concluants. Les filets ont été retrouvés sur la zone de pêche, mais, la pirogue et les membres de l'équipage sont introuvables.



