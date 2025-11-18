Guet-Ndar : la détresse des pêcheurs face à l’attente des licences

Réunis hier lundi au quai de pêche de Guet-Ndar, les acteurs de la pêche artisanale de Saint-Louis ont exprimé leur mécontentement face au retard dans la délivrance des licences de pêche, une situation qui paralyse leurs activités depuis près de trois semaines.





« Depuis trois semaines, nous courons derrière les licences alors que la période de campagne tire à sa fin », a déploré Moussa Niang, président du Groupe Tefess-Gui. « Si Saint-Louis ne pêche pas, toutes les autres régions seront bloquées, car c’est ici que transite une grande partie du poisson. Actuellement, toutes les pirogues sont accostées, les véhicules de mareyage à l’arrêt, tout simplement parce que les licences ne sont pas délivrées », a-t-il ajouté.





Les pêcheurs exigent plus de clarté de la part des autorités. « Nous voulons être édifiés sur la situation », a insisté Ngagne Dieye, membre du groupe, qui a également évoqué le lourd tribut humain payé par la communauté. « Depuis le mois d’août, 13 pêcheurs sont morts en tentant de franchir la brèche de Saint-Louis », a-t-il indiqué.





« Nous avons payé 1.340.000 Fcfa pour un protocole d’un an et nous attendons toujours les licences. Nous avons fait notre part, maintenant au gouvernement de faire la sienne », assure Baye Gui Seck, un autre pêcheur qui pointe du doigt les lenteurs administratives malgré des efforts financiers consentis.



Alors que la tension monte, certains redoutent que l’absence de solution pousse des pêcheurs désespérés à franchir illégalement la frontière maritime vers la Mauritanie.





