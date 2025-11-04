Saint-Louis : la pisciculture, une filière d’avenir freinée par le manque d’eau et le coût de l’aliment

La pisciculture s’impose progressivement comme une alternative prometteuse dans la ville tricentenaire. Entre reproduction artificielle, élevage d’alevins et gestion des bassins, la filière peine toutefois à décoller. Le coût élevé de l’aliment et l’accès difficile à l’eau freinent son essor. Pourtant, avec un accompagnement adéquat, elle pourrait devenir un levier économique et nourricier pour toute la région.



