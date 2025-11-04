Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Saint-Louis : la pisciculture, une filière d’avenir freinée par le manque d’eau et le coût de l’aliment

Mardi 4 Novembre 2025

La pisciculture s’impose progressivement comme une alternative prometteuse dans la ville tricentenaire. Entre reproduction artificielle, élevage d’alevins et gestion des bassins, la filière peine toutefois à décoller. Le coût élevé de l’aliment et l’accès difficile à l’eau freinent son essor. Pourtant, avec un accompagnement adéquat, elle pourrait devenir un levier économique et nourricier pour toute la région.




Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.