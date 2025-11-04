Saint-Louis : la pisciculture, une filière d’avenir freinée par le manque d’eau et le coût de l’aliment
Mardi 4 Novembre 2025
La pisciculture s’impose progressivement comme une alternative prometteuse dans la ville tricentenaire. Entre reproduction artificielle, élevage d’alevins et gestion des bassins, la filière peine toutefois à décoller. Le coût élevé de l’aliment et l’accès difficile à l’eau freinent son essor. Pourtant, avec un accompagnement adéquat, elle pourrait devenir un levier économique et nourricier pour toute la région.
