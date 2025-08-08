Connectez-vous
Sénégal–Mauritanie : avancées dans l’accord de pêche

Vendredi 8 Août 2025

Le Sénégal et la Mauritanie ont procédé, mardi, à l’évaluation de leur accord de pêche lors d’une rencontre tenue à Saint-Louis.

Cet accord, qualifié de « bénéfique » et de « gagnant-gagnant » par le directeur des pêches maritimes, Ismaïla Ndiaye, vise à consolider la coopération entre les deux pays autour des ressources halieutiques partagées.

M. Ndiaye a rappelé qu’une convention encadre cette relation depuis 2001, avec un protocole d’application et de gestion renouvelé chaque année.

« Nous sommes satisfaits des avancées constatées. Malgré certaines difficultés, il y a eu des progrès, grâce notamment à la patience et à l’ouverture de la partie mauritanienne », a-t-il déclaré.




