Sénégal–Mauritanie : avancées dans l’accord de pêche

Le Sénégal et la Mauritanie ont procédé, mardi, à l’évaluation de leur accord de pêche lors d’une rencontre tenue à Saint-Louis.



Cet accord, qualifié de « bénéfique » et de « gagnant-gagnant » par le directeur des pêches maritimes, Ismaïla Ndiaye, vise à consolider la coopération entre les deux pays autour des ressources halieutiques partagées.



M. Ndiaye a rappelé qu’une convention encadre cette relation depuis 2001, avec un protocole d’application et de gestion renouvelé chaque année.

