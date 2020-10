Guinée : Le vice-président de la Ceni dénonce une fraude massive et demande la reprise du vote

Dans une déclaration signée par le vice-président de la Ceni, Bano Sow, des commissaires à la Commission électorale nationale indépendante ont démontré la fraude massive et les irrégularités qui ont caractérisé la centralisation et la comptabilisation des résultats du scrutin du 18 octobre.

Une situation face à laquelle ils proposent "soit la reprise intégrale de cette élection, comme cela s'est fait au Malawi, ou tout au moins la reprise dans certaines circonscriptions où il y a un sérieux doute émis sur la sincérité des résultats".

"Une mauvaise foi dans l'interprétation des textes"

Parmi les motifs évoqués par les signataires de cette déclaration, il y a la "mauvaise foi dans l'interprétation des textes de loi, notamment la loi 044 et la loi portant Code électoral révisé".

Ils dénoncent aussi "l'implication de l'Administration dans tout le processus, au point d'en être, en réalité, le principal organisateur des élections en Guinée, en lieu et place de la Ceni, et le manque de recours contre les mauvaises décisions de la Ceni".

"De nombreuses failles ont été notées dans l'organisation du scrutin du 18 octobre"

Le vice-président de la Ceni juge également que "l'organisation de l'élection présidentielle du 18 octobre a connu plusieurs failles. Les plus flagrantes ont été le fait que le chronogramme ait volontairement annulé l'affichage des listes électorales".

À cela s'ajoute "le refus obstiné de l'élaboration des procédures de remontée et de traitement des résultats de l'élection depuis le bureau de vote. Le refus de réceptionner des Pv de bureaux de vote dans des commissions de réception et de transmission des procès-verbaux préfectorales ou communales, privant plusieurs électeurs de leur droit de vote et des candidats des suffrages de leurs électeurs".

Enfin, El Hadj Mamadou Bano Sow fustige la "présence d'écart entre les suffrages exprimés et la somme des suffrages obtenus par les différents candidats, et le déversement de cet écart sur le nombre total de bulletins nuls sans aucune base juridique".