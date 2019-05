HCCT : Le torchon brûle entre Tanor et Maël Thiam

Le torchon brûle entre Ousmane Tanor Dieng, le Président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (Hcct), et son premier vice-Président, Pape Maël Thiam. Ce n’était d’ailleurs qu’un secret de polichinelle. Les deux qui se regardent en véritables chiens de faïence depuis déjà un bon moment, ne sont en odeur de sainteté. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette tension née d’un bras de fer qui perdure entre le grand Manitou du parti socialiste (Ps) et l’administrateur général de l’Apr (Alliance pour la République) influe négativement dans la marche de l’institution.



Sauf que Pape Maël Thiam qui, visiblement en a marre de cette situation, a décidé de briser le silence. De sources proches du Palais de la République, c’est le fait que Tanor ait choisi Me Ousmane Sèye, le quatrième vice-Président du Hcct pour prononcer son discours devant le Chef de l’Etat, Macky Sall, au lancement du dialogue national, ce mardi, alors que le premier vice-Président, le second et même le troisième étaient tous présents sur les lieux. Cela a été pour, Pape Maël Thiam, la goutte d’eau de trop.



Nos mêmes sources rapportent que le sieur Thiam qui était dans tous ses états aujourd’hui au Palais Présidentiel, va incessamment rompre le silence par des déclarations et une série de révélations sur la gestion de Tanor et la marche du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (Hcct). A moins que le Président Macky Sall ne joue aux sapeurs-pompiers pour éteindre le feu entre Tanor et Maël.





