HEURTS À GUET-NDAR : « la manifestation a été infiltrée », soutient Ahmet Fall Braya (vidéo)

Le responsable du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) déplore les dernières échauffourées de la Langue de Barbarie soldées par l’arrestation de plus d’une trentaine de personnes.



« Ce jour là, cent pirogues étaient parties en mer. Une seule est rentrée avec du poisson. Les jeunes pêcheurs ont décidé d’interpeller le Gouverneur pour que l’octroi des licences soit diligenté. Des individus les ont alors infiltrés. Ils ont voulu profiter de l’occasion pour commettre des vols », a-t-il révélé, hier, au cours d’un entretien avec la presse. « On a tout mis sur le dos des Guet-Ndariens », a-t-il regretté en dénonçant une campagne de dénigrement visant les pêcheurs. « Ce sont des hommes braves et travailleurs. Ils ne connaissent ni le mensonge ni la dépendance. Ils ne réclament que de meilleurs conditions de travail », assure M. FALL.