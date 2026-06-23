Haaland, Pedersen, erreurs défensives : comment les Lions ont sombré

Le Sénégal s'enfonce dans la crise. Les Lions ont concédé une deuxième défaite en autant de matchs face à la Norvège (3-2), dans la nuit de lundi à mardi au MetLife Stadium de New York, pour le compte de la deuxième journée du groupe I.





Les buts norvégiens ont été inscrits par Marcus Pedersen (43e), sur une erreur de Kalidou Koulibaly, et Erling Haaland, auteur d'un doublé (48e et 58e).





Malgré deux buts sénégalais, la défense des Lions a montré une nouvelle fois des lacunes inquiétantes, avec des fautes capitales et une porosité qui ont coûté cher.





Avec zéro point et une différence de buts négative (-4) après deux journées, le Sénégal n'est pas encore mathématiquement éliminé, mais son destin ne lui appartient plus.





Pour espérer accrocher une place en seizièmes de finale, les Lions devront impérativement battre l'Irak lors de la troisième et dernière journée, et espérer un résultat favorable dans le match France-Norvège.





Le groupe I se présente désormais ainsi : France (6 pts, +5), Norvège (6 pts, +3), Sénégal (0 pt, -4), Irak (0 pt, -4 environ).



MS/NDARINFO.COM







