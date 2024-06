Hajj 2024 : Début du retour des pèlerins du Sénégal

Le premier vol a été assuré par Air Sénégal ce samedi 22 juin 2024. L’Airbus A330-900 néo baptisé Sine-Saloum a atterri à l’Aéroport international Blaise Diagne avec à son bord 285 passagers.



A l’accueil, Monsieur Malick Ndiaye, le Ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens accompagné de plusieurs de ses collaborateurs et des autorités de son Département, le Directeur général de l’ANACIM, Dr Diaga Basse, les directeurs généraux de LAS, de AIBD SA, 2AS, Air Sénégal, les représentants de la HAAS, de TSA entre autres.



Le ministre a présenté les condoléances de l’Etat du Sénégal suite au rappel à Dieu de pèlerins sénégalais à la Mecque. Il a souligné les difficultés inhérentes à l’organisation du Hajj avec tout de même des efforts de l’Etat pour les amoindrir. C’est ainsi qu’il a avancé une évaluation rapide de l’édition de cette année pour une bonne organisation des prochains pèlerinages à la Mecque. Un dispositif sanitaire a été mis en place à l’accueil avec plusieurs agents de la santé, des ambulances et un laboratoire mobile.



Le port du masque a été exigé.



Au nom du Ministre de la Santé et de l’action sociale, Dr Bernabé Gningue, le Directeur général de la Santé publique a conseillé aux pèlerins de faire attention à certains symptômes durant les deux prochaines semaines après leur retour et de se rapprocher en cas de besoin aux structures sanitaires qui ont reçu des instructions dans ce sens.