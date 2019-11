Hausse d’électricité: La Senelec détaille l’application des tarifs de 6% et de 10%

La Senelec semble être dans une phase de réaliser des pertes dans la production et la fourniture d’électricité, a décidé de publier une nouvelle grille tarifaire par tous les moyens appropriés, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et, aux stipulations de l’article 36 de son contrat de concession.



D’après des documents, en disposition de Leral, cette décision sera rendue publique et publiée dans le journal officiel. Mais, les nouveaux tarifs sont établis, selon les catégories et les types d’usage. Ainsi, une hausse de 6% est appliquée en milieu rural. Puisque, reconnaît-on, les populations des zones rurales sont des clients de moyenne tension. Et pour l’éclairage public, les tarifs vont augmenter de 10%.



A ces variations, constate-t-on, s’ajoutent la redevance d’électrification rurale de 0,7 FCfa/KW/H pour les usages domestiques et les usages professionnels sans prime fixe.



Et, pour la grille tarifaire, il ressort de l’analyse de la Senelec que les tarifs sont applicables aux clients basse tension (usages domestiques et professionnels). Seulement, les augmentations sont de 10% à l’exception des consommations de la 1e tranche des clients domestiques, c’est-à-dire, petite et moyenne puissance.