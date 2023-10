Hausse des prix : Mimi TOURE fustige "l'indifférence totale de Macky Sall et Amadou Ba"

Dans une conférence de presse ce dimanche, à Grand-Yoff, Aminata Touré, candidate à la Présidentielle de février 2024, a donné un nouveau sens au proverbe "La parole est d'argent, mais le silence est d'or". Elle a vivement critiqué le président Macky Sall et son candidat déclaré, le Premier ministre Amadou Ba.



L’ancienne ministre de la Justice a exprimé ses inquiétudes concernant la situation des jeunes qui risquent leur vie en traversant la mer dans des pirogues, dans un acte de désespoir. Elle a déclaré : "Dans ce contexte, j'accuse le président Macky Sall et son candidat maquillé, son Premier ministre Amadou Ba, de manquer de compassion à l'égard de nos jeunes qui risquent leurs vies et trop souvent meurent en prenant les pirogues du désespoir."





Aminata Touré a également pointé du doigt l'absence d'initiatives gouvernementales pour endiguer ce phénomène. "Vous constatez avec moi qu'il n'y a ni Conseil présidentiel pour essayer d'endiguer le phénomène, encore moins de Conseil interministériel pour offrir des alternatives à nos jeunes qui ne supportent plus de voir leurs parents souffrir, alors qu'ils ont atteint l'âge de la relève pour les soulager".



Elle a exprimé son indignation concernant l'indifférence présumée de Macky Sall et Amadou Ba face au coût de la vie devenu insoutenable pour de nombreux Sénégalais. "Je m'indigne de l'indifférence totale de Macky Sall et Amadou Ba face au coût de la vie insoutenable et là encore, rien".



Aminata Touré a également critiqué les dépenses liées aux déplacements en campagne électorale du candidat du parti au pouvoir, Amadou Ba, et a appelé à une utilisation plus responsable des ressources publiques.



Elle a appelé les syndicats à se joindre à la lutte contre la cherté de la vie et a déploré la suppression d'activités de l'opposition, tout en soulignant l'apparente liberté accordée à Amadou Ba pour mener sa campagne.



Elle a conclu en qualifiant la campagne d'Amadou Ba de "politique folklorique et de gaspillage intolérable de nos maigres ressources" et a exprimé des doutes quant à l'impact de ces tournées sur la population sénégalaise.



Aminata Touré a clairement indiqué son point de vue sur la campagne d'Amadou Ba, la qualifiant de "totalement irresponsable dans le contexte actuel" et a prédit que les électeurs sauront exprimer leur mécontentement dans les urnes le 25 février 2024.