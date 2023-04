Heurts à Kayar : "Nous avons été victimes de vandalisme", crient les pêcheurs de Guet-Ndar

Victimes d'importants saccages de biens de la part des populations de Kayar, les pêcheurs de Guet-Ndar expriment leur volonté de porter l’affaire devant la justice.



« Nous sommes des victimes. La population de Guet Ndar est victime dans cette affaire. Nous allons nous préparer à un procès. Nous avons été victimes de vandalisme. Ce sont des actes ignobles dans un pays de droit. Nous sommes dans un pays que nous partageons tous. Aucun citoyen ne doit défier les autorités. Nous voulons que justice soit rendue. Déjà nous nous préparons en conséquence. Nous allons prendre des huissiers et des avocats. Nous allons fournir un dossier volumineux pour le donner à la justice du pays », a déclaré l'un deux lors d'un point de presse.



Amadou FAYE d'indiquer que les pertes matérielles sont importantes.



« Nous n’allons pas baisser les bras. Sous peu temps nous allons nous rendre à Cayar faire le constat du matériel qu’on a perdu. Nous avons perdu plus d’un milliard de FCFA. Nous demandons à l’Etat du Sénégal d’intervenir. Puisqu’on ne peut pas attendre la nuit pour venir brûler et saccager des maisons impunément », a-t-il ajouté.