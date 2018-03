Hommage Aux Femmes : Une Guet-Ndarienne célébrée au Canada

Considérées comme une des « Femmes d'Exceptions, Femmes Battantes, Femmes Inspirantes », la présidente de la Commission du Multiculturalisme au Conseil de la Direction du Bureau Exécutif du Parti Libéral du Québec est une personnalité politique, déléguée Commerciale, entrepreneure sociale et leader communautaire.



Elle a contribué au développement socio-économique et du développement durable au Canada, au Québec et en Afrique.





Oumy SARR a eu le privilège d’avoir été la première femme noire africaine candidate à la députation Officielle Candidate aux élections en 2008 au niveau Fédéral dans la circonscription Ville de Pointe de l’île (Pointe aux Trembles et Mercier) à Montréal, Canada, avec l'équipe de l'Ex-Chef du Parti Libéral du Canada et du Québec, l’Honorable Stéphane Dion, où elle a fini en deuxième position sur sept candidats dans le comté.





Personnalité active du monde des affaires et économiques au Canada au le Québec, elle a développé son expertise dans les pôles de développement des agropoles en domaine communautaire, dans l’agriculture, l’élevage, la transformation des produits alimentaires et les chaines de restaurations et cantines scolaires au Canada et le Québec.





En résidence au Canada depuis 1992, elle incarne le modèle même de la femme immigrante intégrée dans son milieu de vie, ce qui se traduit par l’appréciation de ses actes tant dans sa communauté sénégalaise, africaine et aussi bien que dans d’autres milieux du multiculturalisme au Canada et au Québec.



Leader de source d’inspiration intarissable d’idées nouvelles de développement de soi, de l’épanouissement avec les autres et de la pérennité des bonnes relations politiques, sociales et d’affaires économiques, elle ne cache pas son enthousiasme quant à sa confiance dans un futur meilleur basé sur l’écoute la compréhension et le partage.



