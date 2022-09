Homologation de l’aéroport de Saint-Louis : Le SPAS très inquiet ...

Les travailleurs de AIBD.SA, particulièrement ceux regroupés autour du Syndicat des Personnels des Aéroports du Sénégal (SPAS), ne peuvent rester aphones suite à la déclaration inquiétante du Ministre du Tourisme et des Transports Aériens, Mr Alioune SARR, à la suite de sa visite à l’infrastructure aéroportuaire de Saint-Louis.



Tentant de justifier l’inondation d’une partie de l’aéroport de Saint-Louis, il s’est englué en déclarant solennellement que l’infrastructure va accueillir le Grand Trajet Toulouse /Saint-(Louis (Rallye), prévu le 22 septembre de cette année, qui mobilisera 26 aéronefs.



Nous déplorons cette communication aux allures de propagande en faisant fi des normes et recommandations de l’OACI en matière de sûreté et de sécurité de l’aviation civile.



• Comment peut-on comprendre qu’un aéroport dont la fermeture a été déclarée et notifiée à tous les usagers, puisse recevoir un vol affrété par le Ministre le 08 septembre ?

• L’entreprise TRANSCON, jusqu’à ce jour, en charge des travaux de construction de l’aéroport, n’a pas encore remis les clefs à l’ETAT du Sénégal et au gestionnaire AIBD.SA pour son exploitation.

• Les travailleurs de l’AIBD.SA n’ont pas encore fait de prise en main de la nouvelle infrastructure.

• Comme le reconnaît le ministre, l’homologation et la mise aux normes de l’infrastructure étant en cours, cet aéroport ne peut être mis en service opérationnel tant que l’autorité de l’aviation civile n’a pas donné son aval. En effet, l’ANACIM doit procéder à une inspection de remise en service et s’assurer que toutes les mesures de sécurité, de sûreté et d’exploitation sont réunies.



Au regard de tous ces manquements énumérés ci-dessus, nous en appelons à la responsabilité afin que les avions participant à ce rallye, n’atterrissent pas dans une infrastructure non homologuée.



Au nom de la sécurité, de la sûreté et de la régularité des vols, notre organisation syndicale se démarque de cette opération de charme destinée à tromper l’opinion. Ces pratiques aux antipodes des normes et recommandations de l’OACI, ne sauraient engager la responsabilité des travailleurs de l’aviation civile, à plus forte raison, ceux en charge de l’exploitation de l’aéroport Ousmane Masseck NDIAYE de Saint-Louis.



Djibril SAKHO

Secrétaire Général du SPAS