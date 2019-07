Homosexualité : Le Cadre Unitaire de l’Islam au Sénégal bannit et condamne

Le Cadre unitaire de l’Islam a condamné les tendances et orientations sexuelles, tendant à exprimer des comportements homosexuels. Ledit cadre, regroupant tous les religieux du pays, avertit tout contrevenant au respect des normes et valeurs morales du pays. « Nous ne sommes seulement dans la dénonciation. Mais, nous allons entrer en contact avec les familles et autres leaders d’opinion pour échanger avec eux, sur la nécessité d’inculquer des valeurs aux enfants », a décliné le vice-président du Cadre unitaire de l’Islam, Mame Cheikh Mbacké.