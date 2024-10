Hydrocarbures : Kosmos Energy interdit de vendre le gaz de Saint-Louis

Le projet de gaz naturel liquéfié (GNL) Greater Tortue Ahmeyim (GTA), situé au large du Sénégal et de la Mauritanie, connaît une nouvelle évolution majeure. Selon une information rapportée mardi 8 octobre par Reuters, un arbitrage international basé à Paris a rendu une décision en faveur de BP, empêchant Kosmos Energy de vendre du GNL issu de ce projet à des tiers pendant toute la durée du contrat de vente. Cette décision conforte BP dans sa position de principal acheteur exclusif de la production du GTA.



Kosmos Energy, société américaine d’exploration pétrolière et gazière cotée en bourse, détient 26,8 % de participation dans le projet. Cependant, BP, avec 56 % des parts, joue le rôle d’opérateur. L’arbitrage, issu de la Chambre internationale de commerce, bloque ainsi toute possibilité pour Kosmos de vendre sa production de GNL à d’autres acheteurs jusqu’en 2033, date à laquelle le contrat pourrait prendre fin.



Le Sénégal s’apprête ainsi à se positionner comme un acteur clé dans l'exportation de GNL, aux côtés de pays africains comme le Nigeria, l'Angola ou encore le Cameroun. Reuters précise que la zone du projet GTA est d’une importance stratégique pour BP et pour la transition énergétique mondiale. Le GNL, en tant qu’énergie plus propre, s'inscrit pleinement dans la stratégie de BP visant à diversifier ses sources d'approvisionnement.



Malgré la décision, Kosmos Energy a tenu à préciser dans un communiqué que cette situation « n’affecte pas ses attentes financières à long terme », ni les termes initiaux du contrat de vente de GNL. BP, quant à elle, continuera de bénéficier des 2,5 millions de tonnes de GNL produites annuellement pendant une période de 20 ans, comme l’indique Reuters.



Le projet GTA, qui était achevé à 90 % en novembre 2023, devrait entrer en phase opérationnelle au premier trimestre 2024, avec un léger retard par rapport au calendrier initial. Andrew Inglis, PDG de Kosmos, a annoncé lors d’une conférence organisée par BloombergNEF que le démarrage complet du projet était prévu avant la fin de l'année.



Cette décision, bien que technique, marque une avancée cruciale pour le Sénégal, qui aspire à devenir un fournisseur majeur de GNL dans un marché global en pleine transformation. Elle intervient dans un contexte de forte demande mondiale pour le GNL, un domaine où les grands acteurs comme BP et Shell sont également en conflit juridique avec d'autres producteurs, comme Venture Global LNG, précisé l'agence Reuters.