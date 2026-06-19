ICS : trois blessés graves dans une explosion, deux semaines après un décès

Trois travailleurs ont été grièvement brûlés jeudi sur le site minier des Industries chimiques du Sénégal (ICS), dans cette commune de l'ouest du pays, renseigne l'APS.





D'après des témoins, l'accident s'est produit aux alentours de 11 heures, durant une opération de déplacement d'une armoire électrique. Un transformateur aurait explosé, causant de graves brûlures — dont certaines au deuxième degré — à trois personnes mobilisées sur l'intervention : deux travailleurs journaliers et un stagiaire.





Les blessés ont été évacués en urgence vers l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Thiès, où ils sont actuellement pris en charge par le personnel médical.Cet accident relance les inquiétudes sur la sécurité au travail au sein du site industriel.





Le 7 juin dernier déjà, un travailleur journalier, Ahma Sène, avait perdu la vie après une chute dans un bassin d'acide, sur ce même site.Fleuron de l'industrie sénégalaise, les ICS transforment les phosphates en acide phosphorique et en engrais. Le groupe emploie environ 5 000 personnes directement, fait régulièrement appel à des travailleurs journaliers, et génère des milliers d'emplois indirects dans la région.





MS/NDARINFO.COM

