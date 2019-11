Ibrahima DIAO : « Nous avons passé des moments très difficiles … » (vidéo)

Le Directeur du Commissariat à la sécurité alimentaire a présidé, hier, la finale de zone du DIÉRY dont il était le parrain. Un match âprement disputé entre NDIOUSS et MBEGNE. Ce tournoi initié par les jeunes de la localité a mis en compétition 13 ASC de la Commune de FASS-NGOM. Ibrahima DIAO a exprimé sa gratitude et reconnaissance à l’endroit de la jeunesse en invitant celle-ci à « cheminer ensemble pour porter la Commune vers l’émergence ». « Nous avons passé des moments très difficiles », a rappelé l’ancien directeur du Centre Régional des Œuvres universitaires (CROUS) de Saint-Louis. « Mais, j’ai senti votre présence à mes côtés durant toute cette période », a-t-il déclaré à l’endroit des jeunes et femmes de son fief ». « C’est dans les tourments et les épreuves qu’on arrive à identifier ceux dont l’attachement à votre égard est sincère et véridique », dira-t-il.