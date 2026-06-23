Idrissa Gana Guèye : “ Rien n'est encore fini “après la défaite contre la Norvège

« Rien n'est encore fini. Je pense qu'il nous reste un dernier match à jouer», a déclaré Idrissa Gana Guèye en zone mixte, après la défaite du Sénégal face à la Norvège (3-2) lors de la deuxième journée du groupe I de la Coupe du monde 2026.





Le milieu de terrain sénégalais a reconnu que le bilan est lourd, mais refuse d'abdiquer. « Un bilan assez mauvais pour nous, mais c'est comme ça, c'est le football », a-t-il admis, avant d'établir un diagnostic lucide sur la dynamique actuelle de l'équipe.





« Ce qui a changé, c'est simple : c'est qu'on gagnait. Aujourd'hui, on n'arrive plus à gagner des matchs. C'est ça la différence », a-t-il confié.





Malgré tout, le joueur appelle à la mobilisation totale avant le dernier match de la phase de groupes. « Nous sommes des joueurs, nous sommes sur le terrain, nous sommes prêts à tout donner et à nous sacrifier pour notre équipe. À nous de faire ce qu'il faut pour le dernier match afin d'aller chercher une qualification », a-t-il soutenu.





Le Sénégal affronte l'Irak vendredi à 19h GMT à Toronto, au Canada. Avec deux défaites en autant de sorties, les Lions peuvent encore espérer terminer parmi les meilleurs troisièmes, à condition de s'imposer avec au moins trois buts d'écart face aux Irakiens lors de cette ultime journée.



MS/NDARINFO.COM

