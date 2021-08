« Ils ont obtenu les clés de la mosquée » : Les révélations d’Imam Oumar Diène sur les LGBT

« La mosquée a été fermée depuis le 18 juin 2018. Mais, les choses ont pris une tournure jamais vue au Sénégal. Des lobbies Lgbt ont obtenu les clés de la mosquée, fermée depuis 3 ans, pour sa réfection. Ils m’avaient proposé beaucoup de choses et j’ai refusé leurs offres », assure-t-il.



« Maintenant je me rends compte que des Lgbt ont formé des Lobbies pour rouvrir la mosquée en la réfectionnant sur fonds propres. Ce que nous refusons, nous les populations de Dakar Plateau et les riverains de Rebeuss. J’interpelle le ministre de l’Intérieur pour qu’il prenne ses responsabilités», a-t-il fait savoir dans un audio devenu viral dans les réseaux sociaux.



Cette situation vient s’ajouter à la lutte acharnée menée par les Sénégalais contre les LGBT.





SENENEWS