Imam Abdallah SALL : " Pourquoi, j'ai célébré la Korité, ce mardi" ( vidéo)

L'Imam de la Mosquée Serigne Abass SALL ( rta) a justifié, ce matin, sa décision de célébrer la Korité. Il indique avoir saisi ceux qui ont aperçu le croissant lunaire dans les différentes localités de la ville. " Nous ne pouvions pas avoir de preuves plus plausibles", a-t-il dit. Le président de l'ASCAI a insisté sur le sens du Tawhid et le devoir pour les musulmans de respecter le Prophète Mouhammad ( Paix et Salut Sur Lui).