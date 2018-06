Imam Abdourahmane SOUMARE : « le ramadan soigne » (vidéo)

Au cours de son sermon du vendredi, l’Imam de la Mosquée « Imam Malick » du quartier Bopou Barre de BANGO a insisté sur les grandes vertus morales et religieuses que le musulman tire à travers le jeûne du mois de Ramadan. Abdourahmane SOPUMARE a expliqué que les privations à l’alimentation et autres jouissances sont une occasion pour le fidèle de bien se comporter, une fois que le mois béni sera achevé et que tous ses plaisirs lui seront autorisés. « Nous avons tous des états de faiblesse. Nous devons les identifier et nous préparer à les soigner », a-t-il dit. « Le ramadan est ce moment privilégié de traitement des nos différentes pathologies morales », a renseigné l’Imam. Il a par ailleurs appelé les musulmans à s’inspirer du modèle de bonté, de solidarité et de droiture qu’incarne le Prophète Mouhammad Paix et Salut sur Lui, en expliquant qu’à travers cette imitation collective, les remous actuels qui secouent la société seront éradiqués.