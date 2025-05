Immatriculation des deux-roues : plus de 124 000 dossiers validés en cinq mois

Lancée il y a cinq mois, l’opération spéciale d’immatriculation gratuite des deux-roues tire à sa fin. À deux jours de la clôture fixée au 25 mai, le ministère des infrastructures, des transports terrestres et aériens dresse un bilan largement positif. Selon Valdiodio Ndiaye, directeur général des transports routiers, 124 248 dossiers ont été validés sur un total de 149 048 demandes enregistrées à travers le pays.



« Ces chiffres dépassent largement nos attentes et constituent un record historique », a déclaré M. Ndiaye lors d’un point de presse tenu ce vendredi 23 mai. À titre de comparaison, l’année 2024 entière n’avait enregistré que 18 600 immatriculations de deux-roues à l’échelle nationale. L’opération actuelle affiche ainsi des résultats sept fois supérieurs.



Des taux de validation encourageants dans toutes les régions



Le directeur général a salué les performances régionales, indiquant que même les zones les moins performantes ont atteint un taux de validation avoisinant les 65 %. Si certaines régions ont connu des difficultés, celles-ci sont principalement liées à l’absence de certificats de vente dans les dossiers soumis. « Ce document reste le principal point de blocage au niveau national. Mais cela témoigne aussi des efforts fournis pour lutter contre la fraude », a-t-il précisé.



Des mesures pour accompagner les dossiers en attente



Conscient de l’ampleur de la demande et des difficultés rencontrées, le ministère entend prolonger l’accompagnement administratif. Dès la semaine prochaine, des certificats de dépôt provisoires seront délivrés dans chaque région pour permettre aux usagers en attente de finalisation de circuler légalement. Par ailleurs, le ministère a donné instruction de renforcer les équipes de saisie à travers le territoire national, afin de résorber les retards et traiter les dossiers encore en souffrance.



Cette opération exceptionnelle, prorogée de deux mois en mars dernier, aura ainsi permis de régulariser massivement la situation des conducteurs de deux-roues, souvent marginalisés dans les démarches administratives. Un pas important vers une meilleure organisation du transport routier au Sénégal.



