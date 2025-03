Immatriculation des deux-roues : une possible prolongation en discussion

Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a abordé la question de l’immatriculation des deux-roues lors de son passage dans l’émission Point de Vue sur la RTS. Alors que la période de régularisation a pris fin le 13 mars dernier, une possible prolongation du délai n’est pas exclue.



Interrogé sur cette éventualité, le ministre a laissé entendre qu’une dérogation pourrait être envisagée après une analyse approfondie des chiffres et une concertation avec les acteurs concernés.



« Il y a des chances que cela se poursuive, mais je préfère attendre avant de me prononcer définitivement, car nous devons d’abord analyser l’ensemble des chiffres », a déclaré Yankhoba Diémé.



Si un nouveau délai venait à être accordé, il s’accompagnerait de discussions avec les organisations faîtières des conducteurs de motos pour assurer le respect du calendrier.



« Si par extraordinaire nous devons poursuivre, je tiendrai à ce que nous nous mettions d’accord sur les modalités, afin que, quel que soit le délai fixé, cette fois-ci soit la dernière », a-t-il ajouté.



Le ministre a annoncé qu’une décision officielle serait communiquée en début de semaine prochaine, précisant que les autorités donneraient leur position lundi ou mardi.



