Impact des productions petro-gazières sur l'environnement : Des experts alertent le Gouvernement

Un rapport insiste « sur les préoccupations des zones côtières concernant l'avenir de la pêche ». L'étude parcourue nos confrères de LAS souligne l'impact des productions petro-gazières dans le milieu biologique terrestre avec les niveaux de bruits ambiants. « Il y a aussi un impact qui n'est pas bien étudié, c'est celui du bruit sous-marin». Des répercussions que confirme le directeur de la Réglementation Environnementale et du Contrôle (DEEC), Baba Dramé.



Fort de ce constat, ce dernier rappelle que « dans la constitution du Sénégal, il est exigé pour tous les programmes de développement de faire des évaluations environnementales pour minimiser l'impact sur l'environnement. »



Conséquence : l'étude commandée par les plus hautes autorités du pays, invite le nouveau régime, selon le journal, « à mettre une loi cadre pour une gestion environnementale, qui prend en charge la santé, la sûreté et la sécurité du secteur pétro-gazier au Sénégal. »



Selon le rapport, le Sénégal gagnerait également « à publier une stratégie nationale de communication pour le secteur pétro-gazier ».