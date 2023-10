Impacts environnementaux des exploitations gazières : des acteurs de la pêche devant un cas d'école au Nigeria.

Des membres de Conseils Locaux de Pêche Artisanale (CLPA) ont été conviés à une visite d’étude et d’apprentissage avec des communautés impactées par les activités extractives à Port Harcourt, au sud du Nigeria.



Cette prospection entre dans le cadre de son projet « Gouvernance responsable et durable du pétrole et du gaz au Sénégal : renforcer le pouvoir des communautés pour des décisions effectives », initié en partenariat avec la Fondation Heinrich Böll-Sénégal et mis en œuvre par le Think-tank panafricain LEGS-Africa.



L’expérience capitalisée lors du voyage d’études au Nigeria a été partagée mardi à Saint-Louis afin de permettre aux acteurs « d’acquérir des connaissances pratiques et des outils de plaidoyer et de suivi des impacts sociaux et environnementaux, d’identifier leurs priorités en matière de suivi des impacts sociaux et environnementaux du projet GTA ».



Des chercheurs, des acteurs institutionnels, des organisations de la société civile, des représentants des acteurs et médias communautaires ont pris au conclave.



NDARINFO.COM