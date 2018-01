Impacts négatifs de l’exploitation gazière sur la pêche : GUET-NDAR exige un plan stratégique de transition (vidéo)

Le collectif qui considère le Chef de l’État français comme un "fervent militant du climat", dit l’attendre sur « les problématiques écologiques du quartier de Guet Ndar, confronté à l’avancée de la mer et à la houle, mais également à la menace qui pèse sur les moyens d’existence de ses populations ».



Mbaye Dièye SENE qui de ce regroupement félicite le président Macky SALL sur « l’intérêt que le président Macky Sall accorde à Saint-Louis, à Guet-Ndar, ainsi qu’au secteur de la pêche ».



"Au-delà des relations sur le plan culturel et historique, Saint-Louis à toujours suscité un intérêt économique réel, surtout avec l’exploitation prochaine du gaz et cela doit pousser à une analyse économique et sociale profonde de la situation des populations du littoral et de leurs activités économiques, notamment la pêche", a-t-il indiqué dans une déclaration.



M. SENE signale que "les ressources diminuent, l’espace de pêche se rétrécie, avec l’impact de l’exploitation du gaz sur les ressources, autant de soucis pour les pêcheurs de Saint-Louis, qui souhaitent de meilleurs rapports équilibrés avec les partenaires".



« Les jeunes et les femmes sont plus touchés par ces phénomènes », a-t-il rappelé en invitant le Gouvernement à « réfléchir sur un plan stratégique de transition des acteurs économiques ».



« Ce plan devra prendre en compte l’ensemble des aspects qui seront affectés, avec des possibilités de reconversion et de redéploiements dans la chaîne de valeur de la pêche tout en maintenant les équilibres environnementaux »,a-t-il ajouté.



>>> Suivez sa réaction en vidéo et celle de Mame Latyr NDIAYE