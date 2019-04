Incendie à Notre dame : Macky SALL exprime sa ’’sympathie’’ et sa ’’solidarité’’

Le président sénégalais a exprimé à son homologue français, ainsi qu’au peuple français et à l’ensemble de la communauté catholique ses sentiments de sympathie et de solidarité après l’incendie à la cathédrale Notre Dame de Paris, a appris l’APS.



’’Suite à l’incendie ayant détruit une partie de la cathédrale Notre Dame de Paris, le président Macky Sall a envoyé un message (au) président Emmanuel Macron, dans lequel il a exprimé à son homologue, ainsi qu’au peuple français et à l’ensemble de la communauté catholique ses sentiments de sympathie et de solidarité’’, indique la présidence sénégalaise dans un communiqué transmis à l’APS.



Selon la même source, ’’le président Sall a également exprimé la conviction que le peuple français trouvera dans son génie créateur les moyens de restaurer cette grandiose œuvre spirituelle et architecturale’’.



La cathédrale Notre-Dame de Paris vielle de 850 ans a été en partie détruite, lundi, par un violent incendie dont l’origine accidentelle est privilégiée par les enquêteurs.



APS