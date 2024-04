Inde: Un bébé « miracle » naît avec 4 bras et 4 jambes.

Un bébé est né en Inde avec une malformation rarissime : quatre bras et quatre jambes. L’enfant a été comparé à Lakshmi, une déesse indienne qui a plusieurs bras, et décrit comme un « miracle de la nature » par la presse locale.



Les origines de sa malformation restent mystérieuses mais il existe un terme scientifique pour décrire sa condition : la polymélie. La polymélie est une malformation de naissance qui confère au nouveau-né un ou plusieurs membres supplémentaires, des membres déformés et non fonctionnels.



L’une des origines possibles de ces membres surnuméraires est la présence d’un jumeau conjoint qui ne parvient pas au terme du développement et subsiste sous des bras ou jambes accrochés au jumeau viable. Cela peut aussi être le résultat d’une erreur dans le développement d’un bébé unique qui aboutit à la duplication des jambes et des bras.



Les médecins parlent alors de dipygus. Ce bébé né au Shahabad Community Health Centre dans l’Uttar Pradesh devrait vivre une vie en bonne santé.