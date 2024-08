Inde : le bilan des glissements de terrain s'élève à 256 morts

Le bilan des victimes des glissements de terrain survenus dans la province du Kerala, dans le sud de l'Inde, s'est élevé à 256 morts.



Selon le journal "India Today", la ministre de la Santé de l'État du Kerala, Veena George, a déclaré que les efforts se poursuivent pour secourir plus de 220 personnes portées disparues.



George a indiqué que le bilan des catastrophes causées par les glissements de terrain s'est élevé à 256 personnes et qu'au moins 200 personnes ont été blessées.



Le dernier bilan annoncé par les autorités indiennes était de 194 morts et 180 disparus à la suite des effondrements.



Les autorités indiennes affirment que des équipes de secours composées de 1 100 personnes travaillent sur le terrain, suite aux glissements de terrain, qui constituent "l’une des plus grandes catastrophes naturelles que l’État du Kerala ait jamais connue".



La même source a également indiqué que plus de 8 300 personnes touchées par la catastrophe naturelle ont été évacuées de l'État vers 82 camps de secours.



Le 30 juillet, des glissements de terrain se sont produits au Kerala à la suite de fortes pluies, causant de graves dégâts aux infrastructures et aux routes.



Sur la plateforme X, le Premier ministre Narendra Modi a présenté ses condoléances aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.



AA