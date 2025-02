Indice de Perception de la Corruption 2024: le Sénégal gagne 2 points mais reste dans la zone rouge

L’IPC (Indice de Perception de la corruption) classe 180 pays et territoires dans le monde en fonction de leur niveau perçu de corruption dans le secteur public. Les résultats sont donnés sur une échelle de 0 (très corrompu) à 100 (très propre). Dans le rapport 2024 produit par Transparence International, le Sénégal gagne 2 points (note 45/100) par rapport à 2022 et 2023, où il stagnait dans la moyenne de 43, qui est celle mondiale. Toutefois, le pays de la Téranga reste toujours dans la zone rouge.



Le Cap-Vert (62/100) qui a perdu 2 points par rapport à 2023, reste à la tête du continent africain devant le Botswana (57/100) et le Rwanda (57/100). Le Danemark reste toujours numéro 1 mondial et meilleur élève de la classe avec une note 90/100.



Selon Transparence International, l’Indice de perception de la corruption (IPC) 2024 montre que la corruption est un problème dangereux dans toutes les régions du monde, mais que des changements positifs sont en cours dans de nombreux pays.



La maison mère du Forum Civil sénégalais d’ajouter que « même si 32 pays ont considérablement réduit leurs niveaux de corruption depuis 2012, il reste encore beaucoup de travail à faire : 148 pays sont restés stagnants ou se sont aggravés au cours de la même période. La moyenne mondiale de 43 est également stagnante depuis des années, alors que plus des deux tiers des pays ont un score inférieur à 50. Des milliards de personnes vivent dans des pays où la corruption détruit des vies et porte atteinte aux droits humains ».



