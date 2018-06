Indiscipline : quatre pirogues déversent leurs contenus dans le fleuve (vidéo)

Tous les environs des ponts Faidherbe et de Moustaph Malick GAYE puent à cause de la décomposition d’une nuée de poissons jetés versées dans le fleuve par quatre pirogues. Il faut s’attendre à plus d’une semaine pour que cette puanteur s’envole. L’on se demande comment des citoyens amoureux de leur ville peuvent commettre un tel crime contre le bien commun au moment où l’on célèbre la journée mondiale de l’environnement. Vivement que les auteurs de cet acte d’indiscipline soient identifiés et punis.