Inondations à Saint-Louis : récit poignant d'un artiste plasticien sur France24 (vidéo)

J'habite dans le quartier Diaminar depuis 1980. Le quartier a toujours souffert d'inondations et il n'y a jamais eu d'assainissement. Cette dernière inondation est assez rare : ces trois dernières années, ça n'avait pas eu cette ampleur. Ici, la commune donne parfois de petites motopompes pour faire évacuer l'eau. Mais parfois, certaines maisons restent pendant trois mois, tout au long de l'hivernage, avec de l'eau et les habitants sont contraints d'aller vivre ailleurs pendant ce temps-là. C'est une période pendant laquelle les jeunes du quartier n'ont plus de temps ni pour les loisirs, ni pour les vacances : ils se mobilisent et sortent l'eau des maisons. Plus jeune, je l'ai moi-même fait. Aujourd'hui, on veut être entendus et faire comprendre que ces quartiers ont vraiment besoin d'aide.