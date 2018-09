Inondations à Touba : Serigne Mountakha contre les manifestations

Le khalife des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, ne goûte pas les manifestations récemment organisées à Touba contre les inondations. Il exhorte les fidèles à tenir compte du statut de la ville sainte avant tout mouvement d'humeur. Son porte-parole, Serigne Bass Abdou Khadre, a transmis son message.



"Il y a eu récemment des manifestations, regrette ce dernier, ce n'est pas conforme au statut de cette ville, précise la voix de Serigne Mountakha, repris par la Rfm. Le khalife recommande à la population de s'adresser aux autorités concernées quand elles ont des complaintes."



Sur les inondations à Ndamatou et d'autres quartiers de Touba, des solutions urgentes sont en train d'être trouvées, selon le maire de Touba, Abdou Lahat Kâ.



Il explique : "Le matériel est en route. Dès dimanche prochain, on va s'atteler à dégager toute cette eau. Un canal sera également creusé pour permettre l'évacuation de l'eau de pluie dans tous les points bas."



Les eaux de pluie ont fait plusieurs dégâts dans la ville sainte. Plus de 150 familles ont été déplacées sur instruction du khalife général des mourides, rapporte le correspondant de la Rfm dans la ville sainte.



