Intercommunalité : un grand pas franchi par les Collectivités du département de Saint-Louis - vidéo

Intercommunalité : un grand pas franchi par les Collectivités du département de Saint-Louis

L’entente et la cohésion entre les collectivités du département de Saint-Louis se renforcent. Les différentes communes ont mis en place samedi une association au terme d’une assemblée générale présidée par le préfet du département. L’Association des Collectivités Territoriales du département de Saint-Louis (ACT-SL) ainsi portée sur les fonts baptismaux s’inscrit dans la dynamique de favoriser une coopération intercommunale entre les différentes entités territoriales en vue de soutenir la résilience des territoires. Les communes de Fass-Ngom, Ndiébène Gandiol, Mpal, Gandon et Saint-Louis s'engagent désormais à cimenter leur cohésion autour du conseil départemental. Mansour FAYE, qui s’exprimait au nom de ses pairs, a salué « une bonne initiative ». « C’est une opportunité majeure pour le développement de notre département », a déclaré le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. Pour l’édile de Ndar, cette structure, bâtie grâce à l’expertise et monitoring de l’Agence régionale de Développement (Ard) de Saint-Louis, va instaurer « le dialogue entre les maires, en harmonie et en parfaite intelligence ». « Cette démarche est salutaire », a-t-il conclu.